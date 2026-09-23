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लखनऊ में आयुर्वेद विषय पर बाइक रैली आयोजित, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिखाई झंडी

Bhupendra Singh

Updated Wed, 23 Sep 2026 09:33 AM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 09:33 AM IST







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राजधानी लखनऊ में 1090 चौराहे से 11वें आयुर्वेद दिवस पर स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद विषय पर बाइक रैली का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस मौके पर आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा भी मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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