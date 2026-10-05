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अपनी मांगों को लेकर एसोसिएशन फॉर सर्टिफाइड ट्रेनिंग पार्टनर्स एक्ट के सदस्यों ने लखनऊ में किया प्रदर्शन

Bhupendra Singh

Updated Mon, 05 Oct 2026 12:22 PM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 12:22 PM IST







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राजधानी लखनऊ में अलीगंज स्थित उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के परिसर में एसोसिएशन फॉर सर्टिफाइड ट्रेनिंग पार्टनर्स एक्ट के सदस्यों ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

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