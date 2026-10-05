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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Rajnath Singh paying obeisance at sanctum of Ram Lalla and attended Guru Parv festival in Ayodhya

अयोध्या: राजनाथ सिंह ने रामलला के दरबार में टेका माथा, फिर गुरु पर्व महोत्सव के समापन समारोह में पहुंचे

Mon, 05 Oct 2026 01:13 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या Published by: Bhupendra Singh Updated Mon, 05 Oct 2026 01:13 PM IST
सार

अयोध्या पहुंचे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे रामलला के दरबार में माथा टेका। इसके बाद रानोपाली पहुंचकर श्रीनारायण राम संस्कृत विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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Rajnath Singh paying obeisance at sanctum of Ram Lalla and attended Guru Parv festival in Ayodhya
रानोपाली आश्रम पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

विस्तार
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रामनगरी अयोध्या पहुंचे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पहले रामलला के दरबार में माथा टेका। इसके बाद रानोपाली स्थित उदासीन ऋषि संगत आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने गुरु पर्व महोत्सव के समापन समारोह में हिस्सा लिया। 

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इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित श्रीनारायण राम संस्कृत विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। आश्रम परिसर में संत सम्मेलन के साथ जनसभा का आयोजन किया गया। रक्षामंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद दिखी।

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