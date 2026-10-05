लखनऊ के राष्ट्रीय पुस्तक मेले में 'क से कवि क से कविता' काव्य संग्रह का लोकार्पण

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लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में राष्ट्रीय पुस्तक मेला चल रहा है। इसमें नव सृजन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था व नवसृजन प्रकाशन की ओर से 'क से कवि क से कविता' काव्य संग्रह का लोकार्पण हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉ सुल्तान शाकीर हाशमी, डॉ सुधा मिश्रा, सत्यदेव प्रसाद, आचार्य ओमवीर, प्रो मिथलेश दीक्षित, नरेंद्र भूषण, शिव मंगल सिंह मंगल, कृपा शंकर श्रीवास्तव मौजूद रहे। इस दौरान डॉ सुधा मिश्रा ने पुस्तक के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

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