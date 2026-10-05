विश्व पशु दिवस पर ऊना में विशेष कार्यक्रम, रेबीज रोकथाम और पशु कल्याण पर हुआ मंथन

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ऊना में विश्व पशु दिवस के अवसर पर पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग की ओर से विशेष संगोष्ठी, कार्यशाला और समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अतिरिक्त उपायुक्त इशांत जसवाल ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। बैठक में हाल ही में जिलेभर में चलाए गए एंटी-रेबीज टीकाकरण अभियान की प्रगति और परिणामों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने पशु कल्याण, पशु स्वास्थ्य और रेबीज जैसी घातक बीमारी की रोकथाम के लिए जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया।

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