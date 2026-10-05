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ऊना में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण शुरू, 15 पंचायतों के करीब 150 प्रतिनिधि ले रहे हिस्सा
जिला ऊना में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। बंगाणा विकास खंड की 15 पंचायतों के करीब 150 प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्य चार दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। प्रशिक्षण में पंचायती राज कानून, ग्रामीण विकास, डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन आवेदन, आपदा प्रबंधन और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।
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