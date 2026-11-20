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जिला कांग्रेस कमेटी ऊना के कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर संकल्प लिया। वे इंदिरा गांधी के आदर्शों और विचारों पर चलेंगे। जनसेवा एवं राष्ट्रसेवा के उनके मार्ग का अनुसरण करेंगे। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य करेंगे। समारोह में कई कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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ऊना। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी की 109वीं जयंती शोभित आईटीआई के प्रांगण में मनाई गई। यह आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी ऊना के अध्यक्ष देशराज गौतम के नेतृत्व में हुआ। इस अवसर पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपस्थित लोगों ने इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने उनके अदम्य साहस, दूरदर्शी नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति समर्पण को याद किया। देशराज गौतम ने अपने संबोधन में इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बताया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश को विश्व पटल पर मजबूत पहचान दिलाई। उनका जीवन देश की एकता, अखंडता और आत्मनिर्भरता को समर्पित रहा। गौतम ने उन्हें दृढ़ इच्छाशक्ति और साहस की मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने कठिन परिस्थितियों में भी देशहित को सर्वोपरि रखा। आज पूरा देश उनके योगदान को नमन कर रहा है।