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जिला आयुर्वेदिक अस्पताल ऊना में हर माह बवासीर की शिकायत लेकर करीब 30 से 40 मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें 20 युवा मरीज भी शामिल हैं।चिकित्सकों के अनुसार लंबे समय तक कब्ज रहना बवासीर की समस्या को बढ़ा सकता है। शुरुआत में मरीजों को मल त्याग के दौरान दर्द, जलन और खून आने जैसी परेशानियां होती हैं। कई लोग शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं, जिससे समस्या गंभीर हो सकती है।जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में बवासीर के उपचार के लिए क्षारसूत्र विधि का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह आयुर्वेद की विशेष उपचार पद्धति है, जिसमें औषधीय लेप से तैयार धागे का इस्तेमाल किया जाता है। मरीज की स्थिति और बीमारी की गंभीरता के अनुसार चिकित्सक उपचार की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।चिकित्सकों की सलाह है कि बवासीर से बचाव के लिए खानपान में सुधार करना जरूरी है। भोजन में हरी सब्जियां, फल और फाइबर युक्त पदार्थ शामिल करने चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के साथ नियमित व्यायाम भी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए।