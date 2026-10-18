{"_id":"6ad489f51e99195a4a061e74","slug":"video-solan-scorpio-driver-bus-glass-breaking-nh5-chaos-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन में स्कॉर्पियो चालक का हंगामा, निजी बस के शीशे तोड़े; गुस्साए लोगों ने गाड़ी में की तोड़फोड़ और चालक से मारपीट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोलन में राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर सब्जी मंडी के पास शनिवार को हरियाणा नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि स्कॉर्पियो चालक ने पहले एक निजी बस के शीशे तोड़ दिए और इसके बाद मौके से फरार हो गया। कुछ समय बाद चालक दोबारा घटनास्थल पर पहुंचा तो स्थानीय लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान चालक ने कथित तौर पर तेज और खतरनाक तरीके से गाड़ी भगानी शुरू कर दी, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि उस समय गाड़ी के नीचे कोई व्यक्ति नहीं आया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कॉर्पियो चालक सब्जी मंडी के पास से चंडीगढ़ की ओर भागने लगा। इससे गुस्साए लोगों ने दूसरी लेन में जाकर गाड़ी को रोक दिया। इसके बाद कुछ लोगों ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और चालक के साथ मारपीट की। घटना के दौरान मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। सड़क पर लोगों की भीड़ जुटने से यातायात भी प्रभावित हुआ। हंगामे की सूचना मिलने के बाद एएसपी सोलन रमेश शर्मा मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। उनके मौके पर पहुंचने के बाद हालात नियंत्रित करने के प्रयास किए गए। घटना के दौरान स्थिति बिगड़ने से किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई थी। घटना के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर यातायात बाधित हो गया और सड़क पर जाम लग गया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि चालक ने निजी बस के शीशे किस वजह से तोड़े और पूरे मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। मामले में पुलिस की जांच और आधिकारिक पक्ष का इंतजार है।

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