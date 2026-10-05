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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का विरोध अब सोलन में भी तेज होता दिख रहा है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष वरमानी ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाते हुए कहा कि यदि वह इस्तीफा नहीं देते हैं तो केंद्र सरकार उन्हें बर्खास्त करे। वरमानी ने सोलन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ‘वोट चोरी’ कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर INDIA गठबंधन के दल एकजुट हैं और आने वाले दिनों में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर राजनीतिक पक्षधरता का आरोप लगाते हुए उन्हें ‘बीजेपी का एजेंट’ बताया। यह वरमानी का राजनीतिक आरोप है; इसे स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य के रूप में नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव प्रक्रिया को लेकर लोगों का विश्वास बनाए रखना जरूरी है। वरमानी ने कथित ‘वोट चोरी’ के मामले में एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की। इस बीच, चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ज्ञानेश कुमार को वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में दर्ज किया गया है। आयोग के अनुसार उन्होंने 19 फरवरी 2025 को 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला था। सुभाष वरमानी ने बताया कि 8 अक्टूबर को सोलन में रोष रैली निकाली जाएगी। उनके अनुसार सभी विपक्षी दलों की ओर से प्रस्तावित यह रैली विश्राम गृह सोलन से शुरू होकर चिल्ड्रन पार्क तक जाएगी। गौरतलब है कि सितंबर के अंत में भी सोलन में जिला कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा था। राष्ट्रीय स्तर पर भी ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों के विरोध-प्रदर्शन जारी हैं। हालिया रिपोर्टों के अनुसार INDIA गठबंधन ने चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों को लेकर अलग-अलग स्थानों पर प्रदर्शन का एलान किया है।

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