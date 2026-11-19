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भाजपा के पार्षदों को मिले 4-4 लाख रुपये, अभी नहीं मिल रहा था फंडसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। नगर निगम सोलन के 11 पार्षदों को वार्डों में विकास कार्य करवाने के लिए 44 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। खास बात यह है कि यह राशि केवल भाजपा के पार्षदों को मिली है। प्रत्येक पार्षद को चार-चार लाख रुपये दिए गए हैं। यह बजट सांसद सुरेश कश्यप ने जारी किया है। इसमें कुछ राशि नगर निगम के खातों में आई है, जबकि शेष राशि डीआरडीए के माध्यम से भेजी गई है। बजट मिलने से अब शहर के वार्डों में रुके विकास कार्य दोबारा शुरू हो सकेंगे।वीरवार को नगर निगम के पार्षद एवं भाजपा प्रवक्ता अभिषेक शर्मा ने सांसद सुरेश कश्यप से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शहर में विकास कार्यों के लिए बजट उपलब्ध न होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से निगम को अभी तक बजट नहीं मिला है, जबकि नगर निगम के गठन को छह माह से अधिक समय हो चुका है। ऐसे में वार्डों के लोग विकास कार्य करवाने के लिए पार्षदों के पास पहुंच रहे हैं। बजट न होने के कारण उन्हें कई बार अपनी जेब से पैसे खर्च कर काम करवाने पड़ रहे हैं।बताया जा रहा है कि इस पर सांसद ने तुरंत 44 लाख रुपये जारी करने की घोषणा की। साथ ही जल्द कुछ अन्य फंड उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया। मौजूदा समय में बजट के अभाव में वार्डों में कई विकास कार्य रुके हुए हैं।उधर, पार्षद अभिषेक शर्मा ने बताया कि उन्होंने सांसद सुरेश कश्यप से मुलाकात की थी। सांसद ने शहर के 11 वार्डों के लिए 44 लाख रुपये की राशि जारी की है। इससे अब वार्डों में विकास कार्य शुरू करवाने में मदद मिलेगी। उन्होंने इसके लिए सांसद का आभार जताया।