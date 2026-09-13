फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   himachal lottery tender date extended september 28

सुक्खू सरकार को झटका: हिमाचल की लॉटरी में कंपनियों की कम रुचि, 28 सितंबर तक बढ़ी टेंडर की तारीख

Sun, 13 Sep 2026 10:00 AM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Sun, 13 Sep 2026 10:00 AM IST
सार

हिमाचल सरकार की 27 साल बाद लॉटरी शुरू करने की योजना को शुरुआती झटका लगा है। राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों की अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर टेंडर जमा करने की अंतिम तारीख 14 सितंबर से बढ़ाकर 28 सितंबर कर दी गई है। सरकार को लॉटरी से सालाना 50 से 100 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व की उम्मीद है। पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
himachal lottery tender date extended september 28
हिमाचल लॉटरी अपडेट - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार ने अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए 27 साल बाद लॉटरी शुरू करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन इसे जमीन पर उतारने की पहली कोशिश को ही झटका लगा है। राष्ट्रीय स्तर की लॉटरी कंपनियों ने टेंडर में अपेक्षित दिलचस्पी नहीं दिखाई। पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण राज्य लॉटरी निदेशालय को निविदा जमा करने की अंतिम तारीख 14 सितंबर से बढ़ाकर 28 सितंबर करनी पड़ी है।

विज्ञापन

सरकार ने लॉटरी से शुरुआती तौर पर सालाना करीब 50 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। अधिकतम आय का अनुमान करीब 100 करोड़ रुपये तक लगाया गया है। ऐसे में टेंडर प्रक्रिया में कंपनियों की कम रुचि सरकार के राजस्व लक्ष्य के लिए पहली बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। सरकार ने बीते माह नियम अधिसूचित करने और राज्यपाल की मंजूरी के बाद वित्त विभाग के अधीन लॉटरी निदेशालय के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर ई-टेंडर जारी किया था। 

विज्ञापन
विज्ञापन

उम्मीद थी कि बड़ी और अनुभवी लॉटरी कंपनियां इसमें भाग लेंगी, लेकिन शुरुआती स्तर पर अपेक्षित प्रतिस्पर्धा नहीं बन पाई। कंपनियों की बेरुखी के पीछे टेंडर की कड़ी वित्तीय शर्तों, लाइसेंस फीस, बैंक गारंटी और राजस्व शेयरिंग मॉडल को वजह माना जा रहा है। सरकार ने लॉटरी व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए बोलीदाताओं पर कड़े वित्तीय मानदंड लगाए हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार यदि 28 सितंबर तक भी पर्याप्त कंपनियां सामने नहीं आती हैं तो सरकार के सामने टेंडर की शर्तों और राजस्व मॉडल में बदलाव करने का विकल्प रहेगा।

विज्ञापन

टिकटों पर हिमाचल सरकार का लोगो, डिजिटल हस्ताक्षर, ड्रॉ की तारीख और समय तथा एमआरपी दर्ज होगी। पंजाब में लॉटरी से सालाना करीब 225 करोड़ रुपये राजस्व मिलने का दावा किया जाता है। सरकार का तर्क है कि मिलने वाली राशि को जनकल्याणकारी योजनाओं में लगाया जा सकता है।

कंपनियों के सामने बड़ी वित्तीय शर्तें
कंपनियों की 50 करोड़ रुपये न्यूनतम नेटवर्थ जरूरी होनी चाहिए। 30 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी/एफडी सिक्योरिटी, 10 करोड़ रुपये सालाना लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस में हर साल 5 फीसदी बढ़ोतरी, कम से कम 6 करोड़ रुपये की गारंटीड राजस्व हिस्सेदारी, बोली के साथ 2 करोड़ रुपये बयाना राशि, टेंडर शुल्क के रूप में 5 लाख रुपये की शर्त रखी गई है। इसके अलावा किसी राज्य में कम से कम दो साल का लॉटरी संचालन अनुभव अनिवार्य किया गया है। भुगतान में देरी पर 12 फीसदी दंडात्मक ब्याज देना होगा। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत हिमाचल में ऑनलाइन के साथ पारंपरिक पेपर टिकट वाली लॉटरी भी संचालित होगी। एक दिन में अधिकतम 12 ड्रॉ आयोजित किए जा सकेंगे। सालभर में केवल तीन बंपर ड्रॉ होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed