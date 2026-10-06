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मंडी: नौकरी से हटाए जाने के बाद आउटसोर्स कर्मचारी ने किया आत्महत्या का प्रयास, नेरचौक मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय की हालत नाजुक

Ankesh Dogra

Updated Tue, 06 Oct 2026 09:48 AM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 09:48 AM IST







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मंडी के नेरचौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में आउटसोर्स पर कार्यरत एक वार्ड बॉय ने कथित तौर पर नौकरी से हटाए जाने के बाद अधिक मात्रा में दवाइयां खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। कर्मचारी की पहचान बलवंत सिंह निवासी घींऊधार, रिवालसर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि करीब 13 आउटसोर्स कर्मचारियों को बिना पूर्व नोटिस नौकरी से हटाने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ... और पढ़ें

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