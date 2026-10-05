कुल्लू में रंगारंग प्रस्तुतियों से सजी ‘एक शाम पंछी के नाम’, केआर पंछी को मिला ‘सूत्रधार कला रत्न सम्मान’

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देव सदन कुल्लू में रविवार रात संगीत और संस्कृति के रंगों से सजी खूबसूरत शाम का आयोजन हुआ। सूत्रधार कला संगम की ओर से आयोजित ‘एक शाम पंछी के नाम’ सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से ऐसा समां बांधा कि दर्शक देर तक तालियां बजाते रहे। कार्यक्रम में बंजार विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र शौरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सांस्कृतिक संध्या में बड़ी संख्या में कला प्रेमियों ने हिस्सा लिया और कलाकारों की प्रस्तुतियों का आनंद उठाया। कार्यक्रम की शुरुआत से ही देव सदन का माहौल संगीत और कला से सराबोर रहा। कलाकारों ने शास्त्रीय संगीत के साथ-साथ हिमाचली पहाड़ी गीतों और फिल्मी गायन की प्रस्तुतियां दीं। अलग-अलग कलाकारों ने अपनी आवाज और कला का ऐसा प्रदर्शन किया कि दर्शक खूब आनंदित हुए। पहाड़ी लोकधुनों और फिल्मी गीतों के साथ शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में विविध रंग भर दिए। कलाकारों की प्रस्तुति के दौरान दर्शक तालियों के साथ उनका उत्साह बढ़ाते नजर आए। कार्यक्रम का सबसे खास पल उस समय आया, जब हिमाचली लोक साहित्य, लोक संगीत और संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वरिष्ठ कवि, गीतकार और संगीतकार केआर पंछी को सम्मानित किया गया। उन्हें ‘सूत्रधार कला रत्न सम्मान’ प्रदान किया गया। सम्मान समारोह के दौरान मौजूद कला प्रेमियों और कलाकारों ने उनका अभिनंदन किया। केआर पंछी का हिमाचली लोक साहित्य और संगीत के क्षेत्र में योगदान लंबे समय से महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। उनके सम्मान से कार्यक्रम को एक विशेष भावनात्मक और सांस्कृतिक आयाम मिला। इस अवसर पर सूत्रधार कला संगम के अध्यक्ष दिनेश सेन सहित संस्था के पदाधिकारी, कलाकार और बड़ी संख्या में कला प्रेमी मौजूद रहे। रंगारंग प्रस्तुतियों और सम्मान समारोह के साथ ‘एक शाम पंछी के नाम’ कार्यक्रम यादगार बन गया।

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