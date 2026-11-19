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उन्होंने स्वयंसेवियों को संबोधित करते हुए कहा कि एनएसएस विद्यार्थियों में सेवा भावना, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। शिविरों के माध्यम से विद्यार्थियों को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने और निभाने का अवसर मिलता है।एनएसएस प्रभारी सब्जा चंद नेगी ने बताया कि शिविर में विद्यालय के 25 स्वयंसेवी भाग ले रहे हैं। इस दौरान स्वयंसेवियों को सामाजिक सेवा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक जागरूकता और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी गतिविधियां करवाई जाएंगी। संवाद