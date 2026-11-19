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उत्तर प्रदेश से पहुंचीं पर्यटक प्रिया, गुजरात की मनीषा पटेल और दिल्ली की रोहनी सहित अन्य सैलानी ब्यास नदी में राफ्टिंग का आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि कुल्लू की प्राकृतिक सुंदरता और ब्यास की लहरों के बीच राफ्टिंग का अनुभव बेहद रोमांचक है। पहाड़ों के बीच बहती नदी और सुहावना मौसम उनके सफर को यादगार बना रहा है। पर्यटक यहां की खूबसूरत वादियों को निहारने के साथ साहसिक गतिविधियों का भी लुत्फ उठा रहे हैं।साहसिक पर्यटन से जुड़े कारोबारी सुरेश शर्मा, श्याम लाल, चुनी लाल और भोजप्रकाश ने बताया कि पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। कुल्लू-मनाली में सैलानियों की बढ़ती आवाजाही से पर्यटन कारोबार को गति मिल रही है। राफ्टिंग के अलावा पैराग्लाइडिंग, रिवर क्रॉसिंग, घुड़सवारी, स्कीइंग और गर्म हवा के गुब्बारे जैसी गतिविधियों से जुड़े कारोबारियों को भी इसका लाभ मिल रहा है।जिला पर्यटन विकास अधिकारी रोहित शर्मा ने बताया कि बर्फबारी के बाद कुल्लू-मनाली में पर्यटकों की आमद बढ़ी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में पर्यटन गतिविधियां और गति पकड़ेंगी। इससे पर्यटन कारोबार से जुड़े स्थानीय युवाओं को भी सीधा लाभ मिलेगा।