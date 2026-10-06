{"_id":"6ac49b13c96c09544302f568","slug":"video-regional-hospital-dharamshala-patients-crowd-doctors-not-reach-opd-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांगड़ा: क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में मरीजों की भारी भीड़, 11 बजे तक कई ओपीडी में नहीं पहुंचे डॉक्टर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में मंगलवार को मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में मरीज और तीमारदार पहुंच गए थे। विभिन्न ओपीडी के बाहर मरीज अपनी बारी और चिकित्सकों के आने का इंतजार करते नजर आए। मरीजों के अनुसार, अस्पताल की कई ओपीडी में सुबह 11 बजे तक चिकित्सक नहीं पहुंचे। ऐसे में इलाज के लिए दूरदराज के क्षेत्रों से आए मरीजों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। निर्धारित समय पर अस्पताल पहुंचने के बावजूद चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ मरीजों ने बताया कि वे सुबह ही उपचार की उम्मीद में अस्पताल पहुंच गए थे। ओपीडी के बाहर इंतजार करते हुए समय बीतता गया, लेकिन चिकित्सक के नहीं पहुंचने के कारण उनकी जांच और उपचार की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। अस्पताल में मरीजों की संख्या अधिक होने और ओपीडी में चिकित्सकों की उपलब्धता को लेकर मरीजों में नाराजगी भी दिखाई दी। दूर-दराज से आने वाले मरीजों के लिए लंबे समय तक अस्पताल में इंतजार करना और भी मुश्किल रहा। मरीजों ने अस्पताल प्रशासन से मांग की है कि ओपीडी में चिकित्सकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उनका कहना है कि यदि डॉक्टर निर्धारित समय पर ओपीडी में उपलब्ध रहें तो मरीजों को अनावश्यक इंतजार और परेशानी से राहत मिल सकती है। मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच ओपीडी व्यवस्था को सुचारू रखना अस्पताल प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।

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