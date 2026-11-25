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डमटाल (कांगड़ा)। पुलिस जिला नूरपुर ने बिना नंबर प्लेट, अस्पष्ट या छेड़छाड़ की गई नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। एएसपी धर्मचंद वर्मा ने बताया कि सभी थाना प्रभारियों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है। मुख्य मार्गों, बाजारों और शिक्षण संस्थानों के आसपास नाके लगाकर वाहनों की जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान काटने के साथ उन्हें जब्त भी किया जा सकता है। उन्होंने वाहन चालकों से निर्धारित मानकों के अनुसार स्पष्ट नंबर प्लेट लगाने और जांच में सहयोग करने की अपील की है। संवाद