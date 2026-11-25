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क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण विकास जम्वाल ने भी बस मालिकों और इच्छुक आवेदकों से अपील की है कि वे निर्धारित आवेदन प्रपत्र में सभी आवश्यक दस्तावेज सहित 20 से 30 नवंबर 2026 तक कार्यालय समय के दौरान आवेदन जमा करवाएं।बैठक में बसों के परमिट के हस्तांतरण, नवीनीकरण एवं संशोधन (हस्तांतरण, नवीनीकरण और संशोधन), बसों की सीटिंग क्षमता बढ़ाने या घटाने और नए रूटों के परमिट जारी करने से संबंधित आवेदनों पर चर्चा होगी।नए रूट परमिट के आवेदन केवल धर्मशाला और पालमपुर उपमंडलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से संबंधित स्वीकार किए जाएंगे।प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद उन्हें बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। 30 नवंबर के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर इस बैठक में विचार नहीं किया जाएगा।