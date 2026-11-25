Kangra News: पौंग झील किनारे के गांवों में दिखाए जाएं हाईकोर्ट के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Thu, 26 Nov 2026 11:40 AM IST
विज्ञापन
जवाली (कांगड़ा)। पौंग झील किनारे अवैध बिजाई और कब्जों का मामला फिर गरमा गया है। पर्यावरण प्रेमी मिल्खी राम शर्मा और कुलवंत ठाकुर ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में पौंग वैटलैंड पर हाईकोर्ट के सात जनवरी 2026 के आदेश को सार्वजनिक करते हुए प्रशासन से इसके सख्ती से पालन की मांग की।
उन्होंने कहा कि संवेदनशील वैटलैंड क्षेत्र में नियमों के विपरीत ट्रैक्टर और जेसीबी से बिजाई तथा कब्जे होने से पर्यावरण और हजारों प्रवासी पक्षियों के प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने मांग की कि हाईकोर्ट के आदेश को झील किनारे बसे सभी गांवों में सार्वजनिक किया जाए।
साथ ही अवैध बिजाई करने वालों को चिह्नित कर कार्रवाई करने और वैटलैंड सीमा की स्पष्ट निशानदेही करवाने की मांग की ताकि किसानों व स्थानीय लोगों में कोई भ्रम न रहे। उन्होंने कहा कि विस्थापितों के अधिकारों की पैरवी का सम्मान होना चाहिए लेकिन नियमों से परे जाकर झील की जमीन पर कब्जा करने का अधिकार किसी को नहीं है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि संवेदनशील वैटलैंड क्षेत्र में नियमों के विपरीत ट्रैक्टर और जेसीबी से बिजाई तथा कब्जे होने से पर्यावरण और हजारों प्रवासी पक्षियों के प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने मांग की कि हाईकोर्ट के आदेश को झील किनारे बसे सभी गांवों में सार्वजनिक किया जाए।
विज्ञापन
साथ ही अवैध बिजाई करने वालों को चिह्नित कर कार्रवाई करने और वैटलैंड सीमा की स्पष्ट निशानदेही करवाने की मांग की ताकि किसानों व स्थानीय लोगों में कोई भ्रम न रहे। उन्होंने कहा कि विस्थापितों के अधिकारों की पैरवी का सम्मान होना चाहिए लेकिन नियमों से परे जाकर झील की जमीन पर कब्जा करने का अधिकार किसी को नहीं है। संवाद
विज्ञापन