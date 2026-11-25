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उन्होंने कहा कि संवेदनशील वैटलैंड क्षेत्र में नियमों के विपरीत ट्रैक्टर और जेसीबी से बिजाई तथा कब्जे होने से पर्यावरण और हजारों प्रवासी पक्षियों के प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने मांग की कि हाईकोर्ट के आदेश को झील किनारे बसे सभी गांवों में सार्वजनिक किया जाए।साथ ही अवैध बिजाई करने वालों को चिह्नित कर कार्रवाई करने और वैटलैंड सीमा की स्पष्ट निशानदेही करवाने की मांग की ताकि किसानों व स्थानीय लोगों में कोई भ्रम न रहे। उन्होंने कहा कि विस्थापितों के अधिकारों की पैरवी का सम्मान होना चाहिए लेकिन नियमों से परे जाकर झील की जमीन पर कब्जा करने का अधिकार किसी को नहीं है। संवाद