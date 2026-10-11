{"_id":"6acb455f92a1147cb304784c","slug":"video-jwalaji-temple-shardiya-navratri-mela-125-police-personnel-security-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांगड़ा: ज्वालामुखी मंदिर में शारदीय नवरात्र का आगाज, 125 पुलिस जवान संभालेंगे सुरक्षा; 51 क्विंटल फूलों से सजा दरबार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में रविवार को पारंपरिक झंडा रस्म और शहनाई की मधुर धुनों के बीच शारदीय अश्विन नवरात्र मेलों का भव्य शुभारंभ हुआ। सुबह पांच बजे मंदिर के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई। मां के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा और पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं ने मां ज्वाला की पवित्र ज्योतियों के दर्शन किए। कई श्रद्धालु नवरात्र और जागरण के लिए ज्योति अपने घर भी लेकर गए। मंदिर परिसर और गर्भगृह को रंग-बिरंगी रोशनी और 51 क्विंटल ताजे फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। नवरात्र के शुभारंभ पर सुबह विधिवत पूजा-अर्चना, कन्या पूजन, घट स्थापना और मंत्रोच्चारण के साथ पारंपरिक झंडा रस्म निभाई गई। नए झंडों की पूजा-अर्चना के बाद उन्हें मंदिर के ऊपर स्थापित किया गया। विधायक संजय रत्न ने धार्मिक परंपराओं के बीच नवरात्र मेलों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एसडीएम डॉ. संजीव शर्मा, डीएसपी संजय शर्मा, मंदिर अधिकारी अजय मंडयाल, मंदिर न्यास के प्रधान दिव्यांशु भूषण, न्यास के सदस्य और पुजारी वर्ग उपस्थित रहा। विधायक संजय रत्न ने प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए मां ज्वाला से प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रशासन के सहयोग से विधिवत पूजा-अर्चना और झंडा रस्म के साथ मेलों का शुभारंभ किया गया है। नवरात्र मेलों के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन तथा पुलिस ने व्यापक प्रबंध किए हैं। डीएसपी ज्वालामुखी संजय शर्मा ने बताया कि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। करीब 125 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। शहर के विभिन्न स्थानों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था की लगातार निगरानी की जाएगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि मंदिर में दर्शन के लिए आते समय कीमती सामान, जेवर और अन्य मूल्यवान वस्तुएं पहनकर लाने से बचें, ताकि किसी अप्रिय घटना की आशंका को कम किया जा सके। सुरक्षा के लिहाज से शहर को सात सेक्टरों में बांटा गया है। श्रद्धालुओं को कतारों में दर्शन करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा शहर में विभिन्न स्थानों पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से भी मां के दर्शन करवाने की व्यवस्था की गई है। एसडीएम डॉ. संजीव शर्मा ने प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने मां ज्वाला से देश और प्रदेश में खुशहाली, सुख-शांति और समृद्धि बनाए रखने तथा आपदा से उबरने की प्रार्थना की। उन्होंने भविष्य में ऐसी आपदा दोबारा न आने की कामना भी की। मंदिर न्यास के प्रधान दिव्यांशु भूषण और समस्त पुजारी वर्ग ने भी श्रद्धालुओं को नवरात्र की शुभकामनाएं दीं। शारदीय अश्विन नवरात्र मेले 11 अक्तूबर से 20 अक्तूबर तक चलेंगे। पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने मां ज्वाला के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।

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