{"_id":"6acb079196b8c6be66026c6e","slug":"video-awahdevi-mata-temple-durga-puja-october-2026-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: अवाहदेवी माता मंदिर में 11 से 20 अक्तूबर तक सजेगा दुर्गा पूजा का दरबार, कलश यात्रा से होगा शुभारंभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शारदीय नवरात्रों के पावन अवसर पर अवाहदेवी माता मंदिर परिसर में 11 से 20 अक्तूबर तक श्री दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया जाएगा। आयोजन को लेकर मंदिर कमेटी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। भाजपा नेत्री वंदना गुलेरिया के सहयोग से धार्मिक अनुष्ठान करवाए जा रहे हैं। मंदिर परिसर में बनाए गए पंडाल में दुर्गा परिवार की मूर्तियां स्थापित कर सजावट की गई है। आयोजन से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी मंदिर कमेटी संभाल रही है। कलश यात्रा के साथ होगा शुभारंभ दुर्गा पूजा का शुभारंभ रविवार सुबह 9 बजे कलश यात्रा के साथ होगा। इसके बाद विधि-विधान से दुर्गा पूजा की जाएगी। शाम 6 बजे गायत्री परिवार की ओर से दीप यज्ञ आयोजित किया जाएगा। नवरात्रों के दौरान प्रतिदिन मां दुर्गा की पूजा-अर्चना और आरती होगी। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ होंगी प्रतियोगिताएं मंदिर कमेटी की ओर से धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 12 अक्तूबर को रंगोली एवं मेहंदी प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। 13 अक्तूबर को सुंदरकांड पाठ होगा। वहीं, 14 अक्तूबर को विभिन्न पाठशालाओं के विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। 15 अक्तूबर को महिला मंडलों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं से की अपील मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं से नवरात्रों के दौरान अवाहदेवी माता मंदिर पहुंचकर मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने और धार्मिक आयोजनों में भाग लेने की अपील की है। 11 से 20 अक्तूबर तक चलने वाले इस आयोजन में धार्मिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से नवरात्रों का उत्सव मनाया जाएगा।

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