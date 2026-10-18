{"_id":"6ad46d21e65239b605075f4a","slug":"video-jhandutta-jewellery-shop-silver-theft-bilaspur-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिलासपुर: झंडूता बाजार में ज्वेलरी शॉप का शटर तोड़कर ढाई किलो चांदी ले उड़े चोर, पांच लाख रुपये का नुकसान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

झंडूता बाजार में चोरों ने एक ज्वेलरी की दुकान का शटर तोड़कर करीब ढाई किलो चांदी चोरी कर ली। चोरी हुई चांदी की कीमत लगभग पांच लाख रुपये बताई जा रही है। वारदात को सुबह करीब तीन बजे अंजाम दिया गया। घटना के बाद बाजार के व्यापारियों में चिंता का माहौल है। जानकारी के अनुसार, चोरों ने रात के समय दुकान को निशाना बनाया और शटर तोड़कर अंदर रखी चांदी पर हाथ साफ कर दिया। सुबह चोरी का पता चलने के बाद बाजार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में चोरों की पहचान और पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई का विवरण नहीं दिया गया है। वारदात के बाद बाजार के व्यापारियों ने चिंता जताते हुए पुलिस प्रशासन से रात के समय गश्त बढ़ाने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि बाजार में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जानी चाहिए, ताकि दुकानों को चोरी जैसी घटनाओं से बचाया जा सके। व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से बाजार क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और ऐसी वारदातों पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की है।

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