रोहतक में वरिष्ठ नागरिकों ने क्लब में हवन कर की मंगल कामना

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सेक्टर 3 में स्थित वरिष्ठ नागरिक क्लब की ओर से वीरवार को क्लब के स्थापना दिवस के अवसर पर हवन किया गया। जिसमें वरिष्ठ नागरिक क्लब के तमाम पदाधिकारी व सदस्य शामिल हुए। सभी ने हवन में आहुति डालकर मंगल कामना की। क्लब के प्रधान सूरजमल मलिक ने बताया कि क्लब की स्थापना 1 अक्टूबर 2010 में हुई थी। तभी से यहां स्थापना दिवस के अवसर पर हवन किया जाने की परंपरा वरिष्ठ नागरिक निभा रहे हैं।

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