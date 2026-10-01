Rohtak News: हथौड़े के वार से चोट पहुंचाने का आरोपी गिरफ्तार

Rohtak News: हथौड़े के वार से चोट पहुंचाने का आरोपी गिरफ्तार
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:59 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:59 AM IST
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गोहाना। बरोदा थाना पुलिस ने हथौड़े से वार कर युवक को घायल करने के आरोपी निजामपुर निवासी प्रवीन उर्फ काला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस प्रवक्ता रविंद्र कुमार ने बताया कि निजामपुर निवासी शेर सिंह ने 28 सितंबर को मारपीट की शिकायत दी थी। शेर सिंह के अनुसार, प्रवीन ने उससे एक सप्ताह पहले एक हजार रुपये उधार लिए थे। पैसे लौटाने के लिए वह 28 सितंबर को प्रवीन के घर गया था। आरोप है कि वहां गाली-गलौज करने के बाद घर लौटते समय प्रवीन ने रास्ता रोककर हथौड़े से वार कर दिया, जिससे उसके सिर में चोट लगी।
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पुलिस प्रवक्ता रविंद्र कुमार ने बताया कि निजामपुर निवासी शेर सिंह ने 28 सितंबर को मारपीट की शिकायत दी थी। शेर सिंह के अनुसार, प्रवीन ने उससे एक सप्ताह पहले एक हजार रुपये उधार लिए थे। पैसे लौटाने के लिए वह 28 सितंबर को प्रवीन के घर गया था। आरोप है कि वहां गाली-गलौज करने के बाद घर लौटते समय प्रवीन ने रास्ता रोककर हथौड़े से वार कर दिया, जिससे उसके सिर में चोट लगी।
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