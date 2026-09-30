धीरज हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा: महिला ने हत्या के बाद चेहरे पर पानी छिड़क देखा, सांसें तो नहीं चल रहीं

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से गला घोंटने की पुष्टि

मूल रूप से मुजफ्फरनगर के तितरवाड़ा गांव की रहने वाली आरोपी सविता को पूरा यकीन हो गया कि धीरज की मौत हो चुकी है, तब उसने खुद को बचाने का प्रयास किया। उसने डायल 112 पर पुलिस को धीरज के बेसुध होने की झूठी सूचना दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से धीरज का गला घोंटने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी पुरानी सब्जी मंडी परमजीत ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को बुधवार को कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट से पुलिस को एक दिन का रिमांड मिला है।