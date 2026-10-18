{"_id":"6ad45f9a1e99195a4a061e35","slug":"video-district-level-selection-trials-for-akhada-kesari-concluded-in-rohtak-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"रोहतक में अखाड़ा केसरी के लिए जिला स्तरीय चयन ट्रायल संपन्न","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रोहतक के सर छोटूराम स्टेडियम में अखाड़ा केसरी के लिए जिला स्तरीय चयन ट्रायल का आयोजन किया गया। इन दो दिवसीय ट्रायल के माध्यम से विभिन्न आयु और भार वर्गों के पहलवानों का चयन किया गया, जो आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रोहतक जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। ट्रायल का विवरण पहले दिन, 17 अक्तूबर को, लड़कियों के अंडर 17, अंडर 20 और महिला केसरी वर्ग के मुकाबले हुए। इसी दिन पुरुषों के ग्रीको रोमन श्रेणी के ट्रायल भी संपन्न हुए। दूसरे दिन, पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग के पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। आज, पुरुषों के अखाड़ा केसरी, हरियाणा केसरी और कुश्ती अखाड़ा कुमार के लिए चयन ट्रायल आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी ट्रायल में चयनित पहलवान अब 22 से 24 अक्तूबर तक पलवल में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे।

... और पढ़ें