फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Banks in Rohtak closed for three days; crowds thronged today to wrap up urgent work.

रोहतक में तीन दिन बैंक बंद, आज जरूरी काम निपटाने उमड़ी भीड़

Sun, 27 Sep 2026 01:44 PM IST
Naveen
Naveen Naveen
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:44 PM IST
Banks in Rohtak closed for three days; crowds thronged today to wrap up urgent work.
लगातार तीन दिन बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहने की संभावना के चलते रविवार को बैंकों में जरूरी काम निपटाने के लिए लोगों की भीड़ नजर आई। ग्राहक नकद निकासी समेत अन्य बैंकिंग कार्यों के लिए पहुंचे। हालांकि, चेक क्लीयरेंस की प्रक्रिया नहीं हुई, जबकि अन्य जरूरी सेवाएं जारी रहीं। आगामी तीन दिन की हड़ताल के कारण बैंक शाखाओं में कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। हड़ताल के दौरान नकद लेन-देन, चेक क्लीयरेंस और शाखा से जुड़ी अन्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से लोगों ने रविवार को ही बैंक पहुंचकर अपने जरूरी काम पूरे किए। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण लगातार तीन दिन शाखाएं प्रभावित रहने से ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध रहने की स्थिति में लोग इनका इस्तेमाल कर सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

चक्रवात का असर: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 48 घंटे से बारिश, नदी-नाले उफान पर; कई रास्तों पर बढ़ा खतरा

The weather pattern has changed drastically due to the impact of Cyclone Arnab.
Gorella-Pendra-Marwahi
27 Sep 2026

अम्बिकापुर: आगामी त्योहारों के मद्देनजर एसपी ने ली अपराध समीक्षा बैठक, निराकरण के दिए सख्त निर्देश

In view of the upcoming festivals, the SP held a crime review meeting and issued strict instructions
Ambikapur
27 Sep 2026

सीजी क्राइम: दुर्ग में नाबालिग युवती की संदिग्ध हत्या, सिर पर भारी वस्तु से वार की आशंका; आरोपी फरार

A minor girl was killed on the head, the accused lover escaped after the murder incident
Chhattisgarh
27 Sep 2026

उज्जैन: अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा पर बाबा महाकाल का भव्य शृंगार, भस्म आरती में गूंजा जय श्री महाकाल

Baba Mahakal Adorned with Crescent Moon, Tripund, and Peacock Feather for Bhasma Aarti
Madhya Pradesh
27 Sep 2026

कानपुर: आस्था, उमंग और उत्साह में रंगा श्याम महोत्सव, दर्शन के लिए उमड़े भक्त

Kanpur: Shyam Mahotsav filled with faith, zeal, and enthusiasm
Kanpur
26 Sep 2026
विज्ञापन

VIDEO: बारिश में गिरी कच्ची दीवार, मलबे में दबी महिला घायल

Mud wall collapses in rain woman injured after being trapped under debris
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: विदेशी फंडिंग से चल रहा धर्मांतरण का नेटवर्क

Conversion Network Allegedly Being Run With Foreign Funding
Agra
26 Sep 2026
विज्ञापन

VIDEO: घर में घुसकर युवती और भाइयों से मारपीट

Girl and Her Brothers Assaulted After Attackers Enter House
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: स्कूल की स्मार्ट क्लास से बैटरी-इन्वर्टर चोरी, प्राथमिकी दर्ज

Battery and Inverter Stolen From School Smart Classroom FIR Filed
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: अचानक ब्रेक लगाने पर टेंपो से टकराई बाइक, युवक की मौत

Bike Crashes Into Tempo After Sudden Braking Youth Killed
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: बाइक सवार ने महिला के कान से कुंडल खींचे

Biker Snatches Earrings From Womans Ear
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: बहन की आंखों की सर्जरी के नाम पर 2.35 लाख रुपये की ठगी

2.35 Lakh Fraud in Name of Sister Eye Surgery
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

Man Accused of Raping Minor Arrested
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: यमुना किनारा पर डायवर्जन के बाद भी चले वाहन, लगा जाम

Vehicles Continue to Ply Despite Diversion on Yamuna Kinara Traffic Jam
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: कार सामने आने पर विवाद, मारपीट के बाद करा दिया समझौता

Dispute Over Cars Blocking Each Other Ends in Assault and Forced Settlement
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: भतीजे ने की सिलबटटे से चाचा की सिर कुचलकर हत्या, गिरफ्तार

Nephew Kills Uncle by Crushing His Head With Stone Grinder Arrested
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: आगरा-ग्वालियर हाईवे पर हादसे में बाइक सवार की मौत

Biker Killed in Accident on Agra-Gwalior Highway
Agra
26 Sep 2026

नगर निगम सदन: पार्षदों ने छवि धूमिल होने का आरोप लगाकर कहा- जनता उन्हें चोर समझ रही

Municipal Corporation House: Councilors say the public views them as thieves
Kanpur
26 Sep 2026

VIDEO: जमीन के विवाद में मां-बच्चों से मारपीट, 13 पर प्राथमिकी

Mother and Children Assaulted Over Land Dispute FIR Against 13
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले तीन शातिर गिरफ्तार

Three Members of ATM Card-Swapping Fraud Gang Arrested
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: दहेज में 10 लाख मांगने पर पति समेत पांच ससुरालियों पर प्राथमिकी दर्ज

FIR Against Husband and Four In Laws for Demanding 10 Lakh Dowry
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: नाबालिग से दुष्कर्म कर बनाया वीडियो, आरोपी गिरफ्तार

Minor Allegedly Raped and Video Recorded Accused Arrested
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: मॉकड्रिल में ताजमहल के पास यमुना किनारे दबोचे गए आतंकी

Terrorists Apprehended During Mock Drill on Yamuna Bank
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: पुलिस की तत्परता से खोया हुआ बैग मिला वापस

Police Swiftly Recover Lost Bag and Return It to Owner
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: नवरात्रि, जनकपुरी और राम बारात पर रहेगी चाक-चौबंद सुरक्षा

Tight Security Arrangements for Navratri Janakpuri and Ram Barat
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: दो बहनों पर धारदार हथियार से हमला

Two Sisters Attacked With Sharp Weapons
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: छात्रों को बचाने के लिए रोडवेज बस रोकने पर चालक से हाथापाई, अभद्रता

Bus Driver Assaulted and Abused for Stopping to Save Schoolchildren
Agra
26 Sep 2026

VIDEO: तमंचे के बल पर महिला से दुष्कर्म, दो आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज

Woman Allegedly Raped at Gunpoint FIR Registered Against Two
Agra
26 Sep 2026

पलवल अनाज मंडी में इलेक्ट्रॉनिक तराजू से तुलाई होने से वजन प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हुई

weighing process at Palwal grain market become faster
Palwal
26 Sep 2026

गुरुग्राम में अमर उजाला फाउंडेशन ने लगाया स्वास्थ्य जांच शिविर

Amar Ujala Foundation organized a health check-up camp in Gurugram
Gurugram
26 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed