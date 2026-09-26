Rohtak News: छात्रों ने लिया नशामुक्त समाज का संकल्प

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रोहतक। श्री लाल नाथ हिंदू कॉलेज के एंटी ड्रग अवेयरनेस सेल ने सेवा मेरा योगदान-सेवा संकल्प अभियान के तहत शनिवार को नशामुक्ति जागरूकता रैली और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया। कार्यक्रम प्राचार्य डॉ. अनिल कुमार तनेजा के मार्गदर्शन में हुआ। भाषण प्रतियोगिता में अनिष्का व मुस्कान ने प्रथम, मनीषा व निकिता ने द्वितीय और जहान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। महाविद्यालय से नशामुक्त जागरूकता रैली निकाली गई। संवाद