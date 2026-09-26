Rohtak News: सिटी में आज

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पुरानी आईटीआई : शहीद मदनलाल धींगड़ा सामुदायिक केंद्र में सेवा सेतु शिविर सुबह 9 बजे।

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राष्ट्रीय सम्मेलन :

सुश्रुता सभागार : पीजीआई के कार्डियोलॉजी विभाग एवं कार्डियक रिदम एंड इंटरवेंशन सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय सम्मेलन सुबह 10 बजे।

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कीर्तन :

डोभ : श्री बालाजी धाम में कीर्तन व स्वास्थ्य जांच शिविर दोपहर 12 बजे।

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बैठक :

दिल्ली रोड : राष्ट्रीय फ्लोरबाॅल चैंपियनशिप को लेकर एसोसिएशन की बैठक मैना होटल में दोपहर 12 बजे।

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सराफा भाव : सोना : 1,50,600 रुपये प्रति 10 ग्राम

चांदी : 2,34,000 रुपये प्रति किलो

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शिविर :