Rohtak News: सिटी में आज
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:46 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:46 AM IST
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शिविर :
पुरानी आईटीआई : शहीद मदनलाल धींगड़ा सामुदायिक केंद्र में सेवा सेतु शिविर सुबह 9 बजे।
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राष्ट्रीय सम्मेलन :
सुश्रुता सभागार : पीजीआई के कार्डियोलॉजी विभाग एवं कार्डियक रिदम एंड इंटरवेंशन सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय सम्मेलन सुबह 10 बजे।
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कीर्तन :
डोभ : श्री बालाजी धाम में कीर्तन व स्वास्थ्य जांच शिविर दोपहर 12 बजे।
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बैठक :
दिल्ली रोड : राष्ट्रीय फ्लोरबाॅल चैंपियनशिप को लेकर एसोसिएशन की बैठक मैना होटल में दोपहर 12 बजे।
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सराफा भाव : सोना : 1,50,600 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी : 2,34,000 रुपये प्रति किलो
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पुरानी आईटीआई : शहीद मदनलाल धींगड़ा सामुदायिक केंद्र में सेवा सेतु शिविर सुबह 9 बजे।
राष्ट्रीय सम्मेलन :
सुश्रुता सभागार : पीजीआई के कार्डियोलॉजी विभाग एवं कार्डियक रिदम एंड इंटरवेंशन सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय सम्मेलन सुबह 10 बजे।
कीर्तन :
डोभ : श्री बालाजी धाम में कीर्तन व स्वास्थ्य जांच शिविर दोपहर 12 बजे।
बैठक :
दिल्ली रोड : राष्ट्रीय फ्लोरबाॅल चैंपियनशिप को लेकर एसोसिएशन की बैठक मैना होटल में दोपहर 12 बजे।
सराफा भाव : सोना : 1,50,600 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी : 2,34,000 रुपये प्रति किलो