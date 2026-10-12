{"_id":"6accdea1b4a69210230e3339","slug":"video-drive-to-remove-encroachments-from-the-service-lane-in-palwal-goods-placed-on-the-road-confiscated-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"पलवल में सर्विस लेन से अतिक्रमण हटाने का अभियान, सड़क पर रखा सामान जब्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पलवल। शहर में किठवाड़ी से रसूलपुर चौक तक सर्विस लेन से अतिक्रमण हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। सड़क पर रखे बोर्ड, खड़ी मोटरसाइकिल और एजेंसी के ट्रैक्टर को कब्जे में लिया गया। ट्रैफिक थाना प्रभारी रविकांत शर्मा ने दुकानदारों से सर्विस लेन खाली रखने की अपील की। अतिक्रमण से वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को होने वाली परेशानी दूर करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की।

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