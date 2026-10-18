{"_id":"6ad4737de64d3a7ebb020ac6","slug":"video-students-show-enthusiasm-for-the-atul-maheshwari-scholarship-examination-in-narnaul-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"नारनौल में अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा में दिखा विद्यार्थियों का उत्साह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला फाउंडेशन की ओर राजकीय पीएमश्री कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सुबह 11 बजे परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में सैंकड़ों विद्यार्थियों ने उत्साह के भाग लिया। छात्रवृत्ति परीक्षा खंड शिक्षा अधिकारी पवन भारद्वाज की देखरेख में आयोजित की गई। परीक्षा का संचालन अध्यापक संजय शर्मा व संजय कुमार ने किया।

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