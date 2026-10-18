{"_id":"6ad49155a7557ef5930f1d77","slug":"video-blood-donation-camp-organized-at-the-lnjp-civil-hospital-in-kurukshetra-with-ram-kumar-gujjar-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुरुक्षेत्र में एलएनजेपी नागरिक अस्पताल में लगा रक्तदान शिविर, केयू गैर शिक्षक संघ के पूर्व प्रधान राम कुमार गुज्जर रहे मुख्यातिथि","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लोक नायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल के रक्तदान केंद्र में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। अमर उजाला फाउंडेशन, सामाजिक संस्था वाल्मीकी आम्बेडकर शिक्षा मिशन हरियाणा व अस्पताल प्रशासन के सहयोग से यह शिविर लगाया गया, जिसमें कुरुक्षेत्र विश्ववविद्यालय गैर शिक्षक संघ के पूर्व प्रधान रामकुमार गुज्जर मुख्यातिथि रहे। शिविर में करीब 15 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। वाल्मीकी आम्बेडकर शिक्षा मिशन हरियाणा के संयोजक सुभाष पारचा व अन्य पदाधिकारियों ने मुख्यातिथि का स्वागत किया तो वहीं रक्तदाताओं को बैज लगाकर व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यातिथि रामकुमार गुज्जर ने कहा कि रक्तदान जैसा कोई दान नहीं है। इसके जरिए हम किसी की भी जिंदगी बचा सकते हैं। कम से कम रक्त के अभाव में किसी की जान नहीं जानी चाहिए, इसी सोच के साथ युवाओं को रक्तदान के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस दौरान आम्बेडकर शिक्षा मिशन हरियाणा के संयोजक सुभाष पारचा व अस्पताल के रक्तदान केंद्र से सेवानिवृत डॉ नरेश सैनी ने कहा कि रक्तदान कर हम किसी भी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकते हैं। ऐसे में हर किसी को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। रक्तदान महादान है और दिया गया रक्त किसी भी वर्ग के जरूरतमंद की जिंदगी बन सकता है। अमन कुमार ने 50वीं बार किया रक्तदान, सुभाष ने 30वीं बार शिविर में केयू के मैस कर्मचारी अमन कुमार ने 50वीं बार रक्तदान किया जबकि आम्बेडकर शिक्षा मिशन हरियाणा के संयोजक सुभाष पारचा ने 30वीं बार रक्तदान किया। अमन कुमार ने बताया कि उन्हें 21 साल पहले वर्ष 2005 में पहली बार रक्तदान किया था, जिस समय कुछ भय भी लगा लेकिन जब उसी दौरान उन्होंने सिविल अस्पताल में ही रक्त के लिए एक महिला को रोते हुए देखा तो रक्तदान करना अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। सुभाष पारचा ने कहा कि उनका ध्येय है कि किसी की भी जान रक्त के अभाव में नहीं जानी चाहिए, इसी के चलते ही वे खुद रक्तदान करते हैं तो युवाओं को भी प्रोत्साहित करते हैं।

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