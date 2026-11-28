{"_id":"6b0aab2b85a4103d7804f7c4","slug":"video-the-ndri-fair-was-filled-with-the-aroma-of-homemade-dry-fruit-laddus-and-pickles-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"घर में तैयार ड्राई फ्रूट के लड्डुओं और अचार की महक से महका एनडीआरआई मेला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करनाल। घर में बने शुद्ध और स्वादिष्ट लड्डू खाने को मिल जाएं और वह भी अलग-अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट से तैयार हों तो स्वाद के साथ सेहत का आनंद भी दोगुना हो जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) में आयोजित राष्ट्रीय डेरी मेले में देखने को मिल रहा है। यहां एमजी शुद्ध रसोई, कुरलन करनाल की संचालिका अन्नु जून अपने घरेलू उत्पादों के साथ पहुंची हैं। उनके स्टॉल पर तैयार किए गए लड्डू और विभिन्न प्रकार के अचार लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। अन्नु जून अपने घर की रसोई में ही शुद्धता और गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए विभिन्न प्रकार के लड्डू तैयार करती हैं। इनमें ड्राई फ्रूट के लड्डू, आटे के लड्डू, तिल के लड्डू, मेथी के लड्डू और कासनी के लड्डू शामिल हैं। इसके अलावा वह घर पर ही नींबू, लहसुन, आम, गाजर और मूली का अचार भी तैयार करती हैं। उनके उत्पादों की खासियत घर में पारंपरिक तरीके से तैयार होना और स्वाद का विशेष ध्यान रखना है। राष्ट्रीय डेरी मेले में उनके स्टॉल पर लड्डू और अचार खरीदने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। मेले में आने वाले लोग न केवल इन उत्पादों को पसंद कर रहे हैं, बल्कि अपने परिवार के लिए भी खरीदारी कर रहे हैं। अन्नु जून का कहना है कि उनका प्रयास लोगों तक घर में बने शुद्ध और स्वादिष्ट खाद्य उत्पाद पहुंचाना है।

... और पढ़ें