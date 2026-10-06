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करनाल में राजकीय महिला महाविद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ
स्थानीय राजकीय महिला महाविद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम आयुक्त सलोनी शर्मा ने शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर खेल प्रतियोगिता का आधिकारिक शुभारंभ किया।
समारोह की शुरुआत में महाविद्यालय की छात्राओं ने मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए अनुशासित एवं भव्य मार्च पास्ट निकाला। इसके पश्चात, सभी प्रतिभागी छात्राओं ने खेल भावना, अनुशासन और निष्ठा के साथ प्रतियोगिताओं में भाग लेने की शपथ ली।
मुख्य अतिथि नगर निगम आयुक्त सलोनी शर्मा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद भी जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखते हैं, बल्कि जीवन में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना जैसे गुणों का भी विकास करते हैं। उन्होंने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दीं।
प्रतियोगिता के पहले दिन एथलेटिक्स, दौड़ एवं अन्य खेल स्पर्धाओं में छात्राओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर महाविद्यालय का समस्त स्टाफ, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।
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