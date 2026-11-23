{"_id":"6b043b2d2b62e31eea0a10a5","slug":"video-family-members-remain-firm-on-their-demand-for-the-arrest-and-encounter-of-the-accused-refuse-to-perform-last-rites-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"आरोपी की गिरफ्तारी और एनकाउंटर की मांग पर अड़े परिजन, अंतिम संस्कार करने से किया इनकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ढांड। गांव जाजनपुर में किसान राजीव की हत्या मामले में सोमवार सुबह से ही ग्रामीण और परिजन जमकर विरोध जता रहे। आरोपी की गिरफ्तारी और एनकाउंटर की मांग को लेकर परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होता, तब तक वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। सूचना मिलने पर डीएसपी हरदीप मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों व परिजनों से बातचीत की। उन्होंने जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। काफी देर तक चली बातचीत के बाद ग्रामीण अंतिम संस्कार करने के लिए राजी नहीं हुए। ग्रामीणों ने बताया कि दिवाली के अवसर पर आरोपी का बेटा भी गांव में धमकी देकर गया था। इसके बावजूद आरोपी के पास लाइसेंसी रिवॉल्वर था। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि ऐसे व्यक्ति को हथियार का लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। --- अखबार पढ़ रहे किसान के माथे में मारी थी गोली गांव जाजनपुर में रविवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे 42 वर्षीय किसान राजीव की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजीव अपने दोस्त मनिंदर के घर के बाहर गली में कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। इसी दौरान गांव का ही एडवोकेट वीरेंद्र मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां पहुंचा और जेब में पॉलीथिन में छिपाकर लाए लाइसेंसी रिवॉल्वर से राजीव के माथे पर गोली मार दी। इसके बाद आरोपी ने पांच और गोलियां चलाईं। वारदात को अंजाम देकर आरोपी बाइक पर फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल राजीव ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस को दी शिकायत में मनिंदर ने बताया कि राजीव घर से तालाब में मछलियों को आटे की पेडियां डालने गया था। वहां से लौटने के बाद वह करीब साढ़े 12 बजे उसके पास आ गया। दोनों घर के बाहर गली में कुर्सियां डालकर बैठ गए और अखबार पढ़ने लगे। इसी दौरान वीरेंद्र मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा। आरोप है कि उसने पॉलीथिन में छिपाकर रखा रिवॉल्वर निकाला और राजीव के माथे पर तान दिया। राजीव ने हाथ जोड़कर उससे अपने कसूर के बारे में पूछा, लेकिन आरोपी ने सीधे उसके माथे में गोली मार दी। गोली चलते ही मनिंदर जान बचाने के लिए घर के अंदर चला गया। आरोपी ने कुल छह राउंड फायर किए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस को मौके से पांच खोल मिले हैं, जबकि एक अन्य खोल की तलाश की जा रही है। मृतक खेतीबाड़ी करता था और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बताया जा रहा है। उसके परिवार में एक बेटा है। वारदात के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। डीएसपी हरदीप ने बताया कि मनिंदर की शिकायत पर आरोपी वीरेंद्र एडवोकेट के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की सात टीमें लगाई हुए हैं। जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

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