अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए हिसार दिखा उत्साह, 604 विद्यार्थी हैं पंजीकृत

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अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 शुरू हो गई है। अर्बन एस्टेट स्थित न्यू यशोदा पब्लिक स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थी पहुंचकर उत्साह के साथ परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा को लेकर केंद्र पर पहले ही तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। 6 जिले के विभिन्न खंडों से विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होने पहुंचे हैं। परीक्षा सुबह 11 बजे शुरू हुई। इसके लिए विद्यार्थियों के शामिल होने की व्यवस्था की गई है। विद्यार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। परीक्षा 90 मिनट की है। इसमें नौवीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए उनके पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके साथ ही सामान्य ज्ञान से संबंधित सवाल भी शामिल हैं। परीक्षा में विद्यार्थियों को ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में संबंधित गोले को नीले पेन से भरना है। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर सहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाने की अनुमति नहीं है। अभिभावकों को भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं है। स्कूल डायरेक्टर जगमहेंद्र के अनुसार, परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। परीक्षा समाप्त होने के बाद ही विद्यार्थियों को केंद्र से बाहर आने की अनुमति होगी। विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र और आंसर शीट जमा करानी होगी। परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। परीक्षा परिणाम की जानकारी अमर उजाला समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी।

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