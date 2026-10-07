{"_id":"6ac62630ad12d19b350f6870","slug":"video-seva-jyoti-yatra-taken-out-in-charkhi-dadri-yatra-torch-installed-at-stadium-road-chowk-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"चरखी दादरी में निकली सेवा ज्योति यात्रा, स्टेडियम रोड चौक पर स्थापित की यात्रा की मशाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चरखी दादरी में निकली सेवा ज्योति यात्रा, स्टेडियम रोड चौक पर स्थापित की यात्रा की मशाल
चरखी दादरी।
शहर के कॉलेज रोड पर बुधवार को सेवा ज्योति यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए। लोकसभा सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह, विधायक सुनील सांगवान व उमेद पातुवास, नगर परिषद चेयरमैन बख्शी राम सैनी, उपायुक्त मनदीप कौर, पुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार पी., जिला अध्यक्ष राष्ट्रदीप परमार और प्रभारी शैलेंद्र मिश्रा ने लोगों के साथ स्टेडियम रोड चौक पर यात्रा की मशाल स्थापित की। इससे पहले जनता कॉलेज में विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाइव संबोधित किया। इसके बाद अतिथियों ने दादरी से बाढड़ा, झोझू और बौंद तक जाने वाली सेवा ज्योति यात्राओं को रवाना किया। रास्ते में विभिन्न स्थानों पर लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। कार्यक्रम और यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।