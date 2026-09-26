सीएम नायब सैनी ने बैठक में जनसंवाद पोर्टल पर भेजी गई मांगों का किया रिव्यू

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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक में जनसंवाद पोर्टल पर जनता द्वारा भेजी गई मांगों का रिव्यू किया गया। बैठक में सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ मिलकर आम जनता की समस्याएं जल्द निपटाने के लिए निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि जनता द्वारा दी गई जनसमस्या और सार्वजनिक हितों की मांग को अधिकारी जल्द से जल्द पूरा करें। जनता के काम में कोताही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।

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