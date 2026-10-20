फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Haryana ›   Ambala News ›   Minister Krishan Bedi attacks Congress, says they have developed a 'phobia' regarding Nayab Saini's name.

मंत्री कृष्ण बेदी का कांग्रेस पर हमला, बोले- नायब सैनी के नाम का फोबिया हो गया है

Tue, 20 Oct 2026 11:20 PM IST
सुनील कुमार
Sunil Kumar सुनील कुमार
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:20 PM IST
Minister Krishan Bedi attacks Congress, says they have developed a 'phobia' regarding Nayab Saini's name.
साहा । हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने साहा में कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए पार्टी के नेताओं को निशाने पर लिया। उन्होंने अंबाला से कांग्रेस सांसद वरुण मुलाना द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंके जाने को लेकर सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस नेताओं को विकास कार्यों के समय भी जनता के बीच मौजूद रहना चाहिए। बेदी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर कांग्रेस नेताओं की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को नायब सैनी के नाम का फोबिया हो गया है और आने वाले लंबे समय तक उन्हें इससे जूझना पड़ेगा। मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को यह बताना चाहिए कि वे क्षेत्र में विकास कार्यों के दौरान कितने सक्रिय रहते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब विकास कार्यों की बात आती है, तब विधायक और सांसद नजर नहीं आते, लेकिन विरोध प्रदर्शन और पुतले फूंकने के लिए पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को अपने खिलाफ लगने वाले गुमशुदगी के पोस्टरों पर भी ध्यान देना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने वालों को दी चुनौती कांग्रेस सांसद वरुण मुलाना की ओर से चुनाव आयोग को लेकर उठाए गए सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए कृष्ण बेदी ने कहा कि अगर कांग्रेस को चुनाव प्रक्रिया पर किसी प्रकार का संदेह है, तो उसके नेताओं को अपने पदों से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़कर देखना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी होती, तो क्या वरुण मुलाना सांसद और पूजा मुलाना विधायक बन पातीं? बेदी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का फैसला महत्वपूर्ण होता है और कांग्रेस को चुनाव परिणामों पर सवाल उठाने के बजाय जनता के बीच जाकर काम करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर आपसी मतभेद बढ़ रहे हैं और उसके नेता एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। नायब सैनी के चेहरे पर तीसरी बार बनी सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लगातार दौरों और उनकी उपलब्धता को लेकर वरुण मुलाना की टिप्पणी पर कृष्ण बेदी ने कहा कि भाजपा ने नायब सैनी के चेहरे पर तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई है। उन्होंने दावा किया कि जनता ने भाजपा को प्रचंड बहुमत देकर सरकार बनाने का अवसर दिया है। बेदी ने कहा कि नायब सैनी आम लोगों के बीच से उठकर आए नेता हैं और वे किसी राजनीतिक परिवार की विरासत के कारण मुख्यमंत्री नहीं बने। उन्होंने वरुण मुलाना और पूजा मुलाना पर भी परिवार के राजनीतिक प्रभाव को लेकर टिप्पणी की। बेदी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाने से पहले अपनी राजनीतिक भूमिका और जनता के प्रति जवाबदेही पर भी ध्यान देना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा पर भी साधा निशाना कृष्ण बेदी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि हुड्डा को पंजाब में राजनीतिक समर्थन नहीं मिल रहा और दिल्ली में भी कांग्रेस के भीतर उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बेदी ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति देशभर में कमजोर हुई है और पार्टी के भीतर गुटबाजी सामने आ रही है। उन्होंने वरुण मुलाना को पंजाब जाने से किसी के रोकने की बात को खारिज करते हुए कहा कि वे जहां चाहें, वहां जा सकते हैं। मंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी की राजनीतिक कहानी अब समाप्त होने की ओर है और उसे अपनी स्थिति पर आत्ममंथन करना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

अमर उजाला पर देखें उत्तराखंड की हर बड़ी खबर

अमर उजाला पर देखें उत्तराखंड की हर बड़ी खबर
Uttarakhand
20 Oct 2026

सिकंदरपुर: व्यापारियों को योगी सरकार से कितना फायदा, सपा विधायक के काम पर क्यों जताई नाराजगी?

सिकंदरपुर: व्यापारियों को योगी सरकार से कितना फायदा
Uttar Pradesh
20 Oct 2026

गोरखपुर: विजयादशमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ की शोभायात्रा शुरू

CM Yogi Adityanath Leads Vijayadashami Procession to Mansarovar Ramlila Ground
Gorakhpur
20 Oct 2026

सिकंदरपुर: योगी सरकार के लिए क्या बोलीं महिलाएं,कितनी सरकारी योजनाओं का मिला फायदा?

सिकंदरपुर: योगी सरकार के लिए क्या बोलीं महिलाएं
Uttar Pradesh
20 Oct 2026

चंपावत में रोजगार की नई उम्मीद: पूर्व उपाध्यक्ष राज शेखर जोशी बोले- टाटा कंपनी के साथ मिलकर करेंगे काम

New hope for employment in Champawat
Champawat
20 Oct 2026
विज्ञापन

कानपुर: विजयादशमी पर खुले रावण मंदिर के कपाट, श्रद्धालुओं ने अर्पित किए दीपक और पीले फूल

Kanpur Doors of Ravana Temple Open on Vijayadashami Devotees Offer Lamps and Yellow Flowers
Kanpur
20 Oct 2026

कन्नौज: छिबरामऊ में निकली मां दुर्गा की भव्य शोभायात्रा, 121 नयनाभिराम झांकियां रहीं आकर्षण का केंद्र

Kannauj grand procession of Goddess Durga was taken out in Chhibramau
Kannauj
20 Oct 2026
विज्ञापन

कानपुर: एएसआई की सास से बाइक सवारों ने सड़क पर गिराकर लूटी चेन

Kanpur Motorcyclists knock woman mother in law of an ASI to ground and snatch her chain
Kanpur
20 Oct 2026

कानपुर के कृष्णा नगर में पारंपरिक मेले की तैयारियां शुरू, चहल-पहल के साथ सजने लगीं दुकानें

Preparations for the traditional fair in Krishna Nagar Kanpur are underway
Kanpur
20 Oct 2026

कानपुर के शिव धाम मंदिर में पूर्व प्रत्याशी मनोज शुक्ला ने कराया भव्य कन्या भोज

Former candidate Manoj Shukla hosts a grand Kanya Bhoj at the Shiv Dham Temple in Kanpur
Kanpur
20 Oct 2026

कानपुर के कृष्णपुरम चिल्ड्रेन हेवन पार्क में सजेगा मेला, सोसाइटी के सहयोग से होगा रावण दहन

Fair to be held at Children Haven Park in Krishnapuram Kanpur
Kanpur
20 Oct 2026

गोरखपुर: विजयादशमी पर गोरखनाथ मंदिर से निकली योगी आदित्यनाथ की शोभायात्रा

Yogi Adityanath Leads Vijayadashami Procession from Gorakhnath Temple Amid Chants of Jai Shri Ram
Gorakhpur
20 Oct 2026

कानपुर: यूही पब्लिक स्कूल में डांडिया नृत्य रास सीजन का हुआ आयोजन

Kanpur Dandiya Nritya Raas event organized at Yuhi Public School
Kanpur
20 Oct 2026

कानपुर के कृष्णा नगर में आज शाम होगा रावण दहन, नागर जी स्कूल के पास बनकर तैयार है पुतला

Ravan Dahan will take place this evening in Krishna Nagar Kanpur
Kanpur
20 Oct 2026

उत्तर प्रदेश में आज क्या हुआ...देखिए आज की बड़ी खबरें

उत्तर प्रदेश में आज क्या हुआ...देखिए आज की बड़ी खबरें
Lucknow
20 Oct 2026

VIDEO: विजयादशमी पर काशीराज परिवार का शाही विजय जुलूस

VIDEO: Royal Victory Procession of the Kashi-Raj Family on Vijayadashami
Varanasi
20 Oct 2026

Video: लालकुआं के दुर्गा पूजा पंडाल में विधि-विधान से हुई पूजा

Video: लालकुआं के दुर्गा पूजा पंडाल में विधि-विधान से हुई पूजा
Lucknow
20 Oct 2026

Video: युवा खत्री संगठन के शस्त्र पूजन में शामिल हुए विधायक रविदास मल्होत्रा और नवनीत सहगल

Video: युवा खत्री संगठन के शस्त्र पूजन में शामिल हुए विधायक रविदास मल्होत्रा और नवनीत सहगल
Lucknow
20 Oct 2026

कुल्लू: सप्तऋषि और नैना माता दशहरा उत्सव के लिए शान से पहुंचे ढालपुर

Saptarishis and Naina Mata arrived in Dhalpur in grand style for the Dussehra festival.
Kullu
20 Oct 2026

विजयादशमी पर बरेका में रामलीला: रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले तैयार

Ramlila at BLW on Vijayadashami Effigies of Ravana Kumbhakarna and Meghnada are ready
Varanasi
20 Oct 2026

वीडियो: बिलासपुर में अंडर-19 एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू, 30 स्कूलों के 300 से अधिक खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

Under-19 athletics competition begins in Bilaspur; over 300 athletes from 30 schools to showcase their mettle.
Bilaspur
20 Oct 2026

बरोटीवाला: प्रदूषण मामले पर विस अध्यक्ष ने अधिकारियों को लगाई फटकार

Barotiwala: Assembly Speaker reprimands officials over pollution issue
Solan
20 Oct 2026

शाहजहांपुर: 12वीं छात्रा बनी एक दिन की तिलहर थाना प्रभारी, फरियादियों की शिकायतें सुनीं

Class 12 student becomes Tilhar police station in-charge for a day
Shahjahanpur
20 Oct 2026

Video: गोमती नदी में कूदे वनकर्मी की तलाश जारी, एसडीआरएफ चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन

Video: गोमती नदी में कूदे वनकर्मी की तलाश जारी, एसडीआरएफ चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन
Lucknow
20 Oct 2026

अयोध्या: ख्वाजाहाल की रामलीला में आज होगा रावण दहन, 35 फीट का पुतला तैयार

अयोध्या: ख्वाजाहाल की रामलीला में आज होगा रावण दहन, 35 फीट का पुतला तैयार
Lucknow
20 Oct 2026

चंडीगढ़ के सेक्टर 46 के दशहरा ग्राउंड में उमड़ी भीड़

Crowds throng the Dussehra ground in Sector 46, Chandigarh
Chandigarh-Punjab
20 Oct 2026

अलीगढ़ के अचलताल से निकली दशहरा शोभायात्रा

अलीगढ़ के अचलताल से निकली दशहरा शोभायात्रा
Aligarh
20 Oct 2026

सोलन: धर्मपुर में दशहरे पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन

Solan: Cultural program and wrestling competition organized in Dharampur on Dussehra
Solan
20 Oct 2026

अमित शाह से मुलाकात के बाद क्या बोले झोटा के पिता

What did Jhota's father say after meeting Amit Shah?
Chandigarh-Punjab
20 Oct 2026

मोगा-कोट ईसे खां रोड पर हादसा, दो की मौत

accident in moga
Chandigarh-Punjab
20 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed