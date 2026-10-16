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Several people taken into custody by police during CJP’s Tricolour march
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सीजेपी का तिरंगा मार्च: कनॉट प्लेस पहुंचे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने कई को हिरासत में लिया
सीजेपी के तिरंगा मार्च के दौरान पुलिस द्वारा कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। तिरंगा लेकर मार्च में पहुंचे प्रदर्शनकारी। तिरंगा लहराते हुए ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ के नारे लगाते दिखे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पुलिसकर्मी तैनात रहे।
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