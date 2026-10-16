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सीजेपी का तिरंगा मार्च: कनॉट प्लेस पहुंचे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने कई को हिरासत में लिया

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 16 Oct 2026 10:04 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 10:04 PM IST







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सीजेपी के तिरंगा मार्च के दौरान पुलिस द्वारा कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। तिरंगा लेकर मार्च में पहुंचे प्रदर्शनकारी। तिरंगा लहराते हुए ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ के नारे लगाते दिखे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। ... और पढ़ें

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