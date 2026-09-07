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सत्य निकेतन हादस: दूसरे दिन भी बचाव कार्य जारी, सेवा दल और स्थानीय लोग कर रहे हैं मदद

Rahul Kumar Tiwari

Updated Mon, 07 Sep 2026 04:20 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 04:20 PM IST







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दिल्ली में सत्य निकेतन हादसे में दूसरे दिन भी बचाव कार्य जारी रहा। इस दौरान मेट्रो स्टेशन से लेकर घटनास्थल तक विरोध प्रदर्शन हुए। छात्रों ने छात्रावास की मांग की। घटनास्थल पर सेवा दल और स्थानीय लोग लगातार मदद कर रहे हैं। ... और पढ़ें

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