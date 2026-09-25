{"_id":"6ab6ae4e90502954e007c1b2","slug":"video-private-buses-operating-by-exploiting-loopholes-in-rules-traffic-police-thrown-up-their-hands-in-helplessness-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"नियमों में लूप होल बना चल रही प्राइवेट बसें, ट्रैफिक पुलिस ने खड़े किए हाथ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नियमों में लूप होल बना चल रही प्राइवेट बसें, ट्रैफिक पुलिस ने खड़े किए हाथ - अधिकारी बोले हम सिर्फ कागजी जांच तक सीमित - ट्रैफिक पुलिस की भूमिका यातायात नियमों के पालन करने तक ही सीमित - बसों में हो रहे बदलाव और सजावटी लाइटों को लेकर स्पष्ट नियम नहीं - बस स्लीपर हो या सीटर इसे लेकर निर्देश नहीं

... और पढ़ें