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दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन पर पुलिस अलर्ट, अब भी सड़कों पर प्रदर्शनकारी; देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sat, 10 Oct 2026 04:38 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 04:38 PM IST







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दिल्ली में 10 अक्तूबर को जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के एलान के बाद पुलिस अलर्ट पर है। सीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ही कई विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं कई जगहों पर अभी भी कुछ प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। और पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले रही है। ... और पढ़ें

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