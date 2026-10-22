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दिल्ली में पुराना आरटीआर बंद: आज भी लगा लंबा जाम, सड़कों पर वाहन रेंगते हुए आ रहे नजर; जानें क्या बोले राहगीर

अनुज कुमार

Updated Thu, 22 Oct 2026 03:48 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 03:48 PM IST







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पुराना आरटीआर बंद होने के कारण आज भी सदर बाजार से वसंत विहार तक लंबा जाम लगा रहा। मरम्मत कार्य के चलते लोग जाम से जूझते रहे। यह आरटीआर 27 अक्तूबर तक बंद रहेगा, जिससे सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं। ... और पढ़ें

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