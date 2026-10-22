फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Dengue cases in Delhi saw a sharp rise in October

दिल्ली: डेंगू के मामले अक्तूबर में तेजी से बढ़े, 17 दिनों में ही 304 मरीज आए सामने; सितंबर में मिले थे 286

Thu, 22 Oct 2026 11:33 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Thu, 22 Oct 2026 11:33 AM IST
सार

नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में इस साल 17 अक्तूबर तक डेंगू के कुल 901 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें लगभग एक-तिहाई मामले अकेले अक्तूबर में सामने आए हैं।

विज्ञापन
Dengue cases in Delhi saw a sharp rise in October
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : amarujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजधानी दिल्ली में डेंगू के मामले अक्तूबर में तेजी से बढ़े हैं। इस महीने के शुरुआती 17 दिनों में ही 304 मरीज सामने आ चुके हैं। नगर निगम की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल किसी भी महीने में अब तक इतने मामले दर्ज नहीं किए गए थे। इससे पहले सितंबर में डेंगू के 286 मामले सामने आए थे। इस तरह अक्तूबर में अब तक सितंबर के मुकाबले 18 अधिक मरीज मिल चुके हैं, जबकि महीने के अभी कई दिन बाकी हैं।

विज्ञापन


नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में इस साल 17 अक्तूबर तक डेंगू के कुल 901 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें लगभग एक-तिहाई मामले अकेले अक्तूबर में सामने आए हैं। सितंबर में संक्रमण के बढ़ने के बाद अक्तूबर में भी मरीजों की संख्या में कमी नहीं आई है। पिछले सप्ताह ही राजधानी में डेंगू के 102 नए मरीज दर्ज किए गए। हालांकि, राहत की बात यह है कि इस साल अब तक डेंगू से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है।
विज्ञापन


मध्य जोन में सबसे अधिक मामले
क्षेत्रवार आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्य जोन में डेंगू के सबसे अधिक 110 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद नजफगढ़ जोन में 98, शाहदरा उत्तर में 92, पश्चिम जोन में 91 और दक्षिण जोन में 90 मामले सामने आए हैं। वहीं, करोल बाग में 60, सिविल लाइंस में 56, शाहदरा दक्षिण में 51 और रोहिणी में 45 मरीज मिले हैं। सिटी एसपी और केशवपुरम में 35-35, जबकि नरेला में 32 मामले दर्ज किए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


पिछले साल के मुकाबले कम मामले
इस साल 17 अक्तूबर तक डेंगू के 901 मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह संख्या 994 थी। यानी कुल मामलों के लिहाज से इस साल स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर है। इसके बावजूद अक्तूबर में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ना चिंता का विषय है। महीने के शुरुआती दिनों में ही इस साल का मासिक आंकड़ा सबसे अधिक हो गया है।


इस साल किसी की डेंगू से नहीं गई जान
पिछले वर्षों के आंकड़े भी डेंगू के खतरे की गंभीरता बताते हैं। वर्ष 2023 में दिल्ली में 9,266 मामले और 19 मौतें दर्ज की गई थीं। वर्ष 2024 में 6,391 मामले और 11 मौतें हुईं, जबकि 2025 में 1,509 मामले और चार मौतें दर्ज की गई थीं। वर्ष 2022 में 4,469 मामले और नौ मौतें सामने आई थीं। इस साल अब तक किसी की मौत नहीं होना राहत की बात है, लेकिन अक्तूबर में बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर्कता जरूरी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed