दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना पुनरुद्धार को दिए 8,941 करोड़, बोले- ये परियोजनाएं सफाई की रीढ़

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के उद्देश्य से 43 दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की लागत 8,941 करोड़ रुपये है।

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द्वारका में आयोजित कार्यक्रम में शाह ने कहा कि ये परियोजनाएं यमुना की सफाई की रीढ़ हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में सरकार बनने के तुरंत बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने यमुना शुद्धिकरण के लिए एक बड़ी बैठक की थी। शाह ने कहा कि इस लक्ष्य की 40 फीसदी से अधिक यात्रा कम समय में पूरी हो चुकी है। ये परियोजनाएं अपशिष्ट जल उपचार और पेयजल से संबंधित विभिन्न पहलों को शामिल करती हैं। उन्होंने रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा के प्रयासों की सराहना की।