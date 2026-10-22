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दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना पुनरुद्धार को दिए 8,941 करोड़, बोले- ये परियोजनाएं सफाई की रीढ़

Thu, 22 Oct 2026 12:56 PM IST
Akash Dubey एएनआई, दिल्ली
एएनआई, दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Thu, 22 Oct 2026 12:56 PM IST
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Home Minister Amit Shah allocates 8941 crore for Yamuna rejuvenation
अमित शाह - फोटो : IANS

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के उद्देश्य से 43 दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की लागत 8,941 करोड़ रुपये है। 

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द्वारका में आयोजित कार्यक्रम में शाह ने कहा कि ये परियोजनाएं यमुना की सफाई की रीढ़ हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में सरकार बनने के तुरंत बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने यमुना शुद्धिकरण के लिए एक बड़ी बैठक की थी। शाह ने कहा कि इस लक्ष्य की 40 फीसदी से अधिक यात्रा कम समय में पूरी हो चुकी है। ये परियोजनाएं अपशिष्ट जल उपचार और पेयजल से संबंधित विभिन्न पहलों को शामिल करती हैं। उन्होंने रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा के प्रयासों की सराहना की।

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