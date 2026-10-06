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इंडिया गठबंधन का मार्च: राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के अन्य नेता आकाशवाणी के परिसर में बैठे, पुलिस ने रोका

अनुज कुमार

Updated Tue, 06 Oct 2026 03:16 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 03:16 PM IST







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इंडिया गठबंधन के मार्च के तहत राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता आकाशवाणी परिसर में बैठे हैं। वे निर्वाचन आयोग भवन तक जाना चाहते हैं लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी है। पवन खेड़ा और सीपीआई नेता निशा सिद्धू सहित अन्य कार्यकर्ता भी वहां मौजूद हैं। ... और पढ़ें

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