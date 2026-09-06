{"_id":"6a9d0dba8ceeba18910a2588","slug":"video-impressive-performance-by-young-athletes-at-prahladpur-sports-complex-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली के युवा खिलाड़ी दिखा रहे प्रतिभा, अंडर-17 और अंडर-19 के मुकाबलों में दिख रहा खिलाड़ियों का जोश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंडर-17 और अंडर-19 बालक वर्ग के खिलाड़ी अलग-अलग भार वर्गों में अपनी ताकत, तकनीक और प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के विभिन्न स्कूलों से आए युवा खिलाड़ी जीत के इरादे के साथ मैदान में उतर रहे हैं और हर मुकाबले में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। खिलाड़ियों का जोश, दर्शकों का उत्साह और मुकाबलों की रोमांचक प्रतिस्पर्धा प्रह्लादपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के माहौल को पूरी तरह खेलमय बना रही है। युवा खिलाड़ियों के लिए यह प्रतियोगिता अपनी प्रतिभा साबित करने और भविष्य में बड़ी उपलब्धियों की ओर कदम बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच बन रही है।

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