फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Delhi ›   ground report on situation at Jantar Mantar and surrounding areas in Delhi

सीजेपी प्रदर्शन: जंतर-मंतर से पटेल चौक तक पुलिस की निगरानी; देखिए मौके की ग्राउंड रिपोर्ट

Sat, 10 Oct 2026 03:42 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
Rahul Kumar Tiwari Rahul Kumar Tiwari
Updated Sat, 10 Oct 2026 03:42 PM IST
ground report on situation at Jantar Mantar and surrounding areas in Delhi
दिल्ली में 10 अक्तूबर को जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के एलान के बाद पुलिस अलर्ट पर है। सीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ही कई विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में क्या स्थिति है, इसकी जानकारी अमर उजाला के रिपोर्टरों ने मौके पर पहुंचकर जुटाई। इनमें पटेल चौक, जंतर-मंतर, संग्रीला होटल गोलचक्कर और कस्तूरबा गांधी मार्ग से सीधे ग्राउंड रिपोर्ट देख सकते हैं। अलग-अलग स्थानों से सामने आई स्थिति की खास रिपोर्ट।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

कानपुर: नवरात्र में कूष्मांडा मंदिर परिसर में नहीं घुस सकेंगे दो पहिया वाहन

Kanpur Two wheelers will not be allowed to enter the Kushmanda Temple premises during Navratri
Kanpur
10 Oct 2026

फतेहाबाद में 9 माह में डायल 112 पर 61609 लोगों ने मांगी मदद, 56,976 मामलों में आठ मिनट के भीतर मौके पर पहुंचीं पुलिस टीमें

In Fatehabad, 61,909 people sought help via Dial 112 over a nine-month period; police teams reached the scene within eight minutes in 56,976 of these cases.
Fatehabad
10 Oct 2026

Video: गोंडा में सरयू घाटों पर उमड़ी भीड़, तर्पण कर पितरों को दी विदाई

Video: गोंडा में सरयू घाटों पर उमड़ी भीड़, तर्पण कर पितरों को दी विदाई
Gonda
10 Oct 2026

Video: सीतापुर में पितृ विसर्जन अमावस्या पर नैमिषारण्य में उमड़े श्रद्धालु, चक्रतीर्थ और गोमती में किया स्नान

Video: सीतापुर में पितृ विसर्जन अमावस्या पर नैमिषारण्य में उमड़े श्रद्धालु, चक्रतीर्थ और गोमती में किया स्नान
Sitapur
10 Oct 2026

Video: इंद्रेश कौशिक बोले- प्रेमानंद जी महाराज को कलियुग का साक्षात भगवान मानते हैं श्रद्धालु

Video: इंद्रेश कौशिक बोले- प्रेमानंद जी महाराज को कलियुग का साक्षात भगवान मानते हैं श्रद्धालु
Ayodhya
10 Oct 2026
विज्ञापन

दमोह में हादसा: ऑटो में लगी लोहे की चादर बाइक सवार की गर्दन में घुसी, नसें कटीं; गंभीर हालत में जबलपुर रेफर

Damoh-Auto-Accident-Biker-Shifted-to-Jabalpur-Medical-College
Damoh
10 Oct 2026

सीजी: मरवाही में शासकीय जमीन पर चला बुलडोजर, दुर्गा पंडाल के सामने से हटाया अतिक्रमण

Taking strict action against encroachments on government land along the main road
Chhattisgarh
10 Oct 2026
विज्ञापन

इटावा: भरथना में रेगुलेटर लीकेज से लगी भीषण आग, श्राद्ध का खाना बना रहीं दो महिलाओं समेत चार झुलसे

Etawah four people including two women cooking food for a Shradh ritual sustain burns
Etawah
10 Oct 2026

कानपुर विद्या मंदिर की छात्राओं के कृषि मॉडल को एक ब्लॉक में लागू करने की तैयारी

Preparations underway to implement the agricultural model developed by Kanpur Vidya Mandir students in a block
Kanpur
10 Oct 2026

रेवाड़ी में सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली जा रहे किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव हाउस अरेस्ट

State General Secretary of farmers union placed under house arrest while heading to Delhi to join CJP protest in Rewari
Rewari
10 Oct 2026

कानपुर के बारादेवी मंदिर में सफाई व्यवस्था को लेकर भिड़े पार्षद और नगर स्वास्थ्य अधिकारी

Corporator and City Health Officer clash over cleanliness arrangements at Kanpur Baradevi Temple
Kanpur
10 Oct 2026

कानपुर: धरमपुर अंडरपास में दलदल भरे पानी में फंसी डीडीओ की गाड़ी

Kanpur DDO vehicle stuck in the slushy water of the Dharampur underpass
Kanpur
10 Oct 2026

कोटकपूरा में महाराजा अग्रसेन जयंती पर रक्तदान शिविर व भजन संध्या 11 अक्तूबर को

Blood donation camp and *bhajan* evening to be held in Kotkapura on October 11 to mark Maharaja Agrasen Jayanti.
Chandigarh-Punjab
10 Oct 2026

सीजेपी प्रदर्शन: हरियाणा का आतंकवाद रोधी दस्ता तैनात, बदरपुर बॉर्डर पर लगा भारी जाम

CJP Protest Haryana Anti-Terrorism Squad deployed
Faridabad
10 Oct 2026

कानपुर: शुक्लागंज में जलभराव पर आर्य नगरवासियों का गुस्सा फूटा, पालिका का गेट बंद कर किया प्रदर्शन

Kanpur Arya Nagar residents anger erupted over waterlogging in Shuklaganj
Kanpur
10 Oct 2026

उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, देखें ताजा अपडेट

उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, देखें ताजा अपडेट
Uttar Pradesh
10 Oct 2026

एमपी: मंडला में फर्जी स्वास्थ्य अधिकारी बनकर वसूली, क्लिनिक सील करने की धमकी देकर ऐंठे 20 हजार

Fake health officials busted in Mandla! Doctor extorted 20,000 rupees, 3 arrested
Madhya Pradesh
10 Oct 2026

सीजेपी प्रदर्शन: गाजियाबाद में यूपी गेट बॉर्डर पर वाहनों की जांच

CJP protest Vehicle checks at UP Gate border in Ghaziabad
Ghaziabad
10 Oct 2026

शुक्लागंज: ठेकेदार पर पक्षपात का आरोप लगाकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन

Shuklaganj Traders staged a protest accusing a contractor of partiality
Kanpur
10 Oct 2026

कानपुर: बिठूर में सर्व पितृ अमावस्या का विशेष स्नान, श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी

Kanpur Special holy dip on Sarva Pitru Amavasya at Bithoor devotees took a dip of faith in the Ganges
Kanpur
10 Oct 2026

जीरा में हरसिमरत कौर बादल ने नशे और कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा

Harsimrat Kaur Badal cornered the government over the issues of drugs and law and order in Zira.
Chandigarh-Punjab
10 Oct 2026

इटावा: पुलिस पर अनदेखी का आरोप लगा टावर पर चढ़ी वार्ड लेडी

Etawah Woman ward representative climbs tower alleging police inaction
Etawah
10 Oct 2026

बठिंडा के पिज्जा क्लब में देर रात लगी आग, हजारों का नुकसान

Fire breaks out late at night at a Bathinda pizza club; thousands in losses.
Chandigarh-Punjab
10 Oct 2026

पठानकोट के नगर सुधार ट्रस्ट की जमीन पर अवैध कब्जे पर चला पीला पंजा

Demolition drive carried out against illegal encroachment on Pathankot Improvement Trust land.
Chandigarh-Punjab
10 Oct 2026

मोगा के लाल सिंह रोड पर किराना दुकान में चोरी

Theft at a grocery store on Lal Singh Road, Moga.
Chandigarh-Punjab
10 Oct 2026

फरीदकोट में शिरोमणि अकाली दल ने हरसिमरत कौर बादल के नेतृत्व में मांवां धियां दी ललकार अभियान के तहत दिया धरना

In Faridkot, the Shiromani Akali Dal, led by Harsimrat Kaur Badal, staged a protest under the 'Mavan-Dhiyan Di Lalkar' (Mothers and Daughters' Challenge) campaign.
Chandigarh-Punjab
10 Oct 2026

ओबीसी आरक्षण पर सियासी संग्राम: भाजपा बोली- कमलनाथ की आधी-अधूरी तैयारी का खामियाजा भुगत रहा पिछड़ा वर्ग

BJP hits back at High Court decision on OBC reservation
Khandwa
10 Oct 2026

मोहाली में फेज-5 के पास शाही माजरा के आरएमसी प्वाइंट के पास कूड़े के ढेर में लगी आग

Fire breaks out in a garbage pile near the RMC point in Shahi Majra, close to Phase-5, Mohali.
Mohali
10 Oct 2026

उज्जैन: अमावस्या पर भस्म से उभारा बाबा महाकाल का साकार स्वरूप, चांदी के मुकुट व मुंडमाला से हुआ विशेष शृंगार

Baba Mahakal Shines Like the Sun on Shanichari and Sarva Pitru Amavasya; Stunning Adornment Followed
Madhya Pradesh
10 Oct 2026

लखनऊ: दिल्ली से लखनऊ जा रही बस गेहूं लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी,कई सवारियां चोटिल

लखनऊ: दिल्ली से लखनऊ जा रही बस गेहूं लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी,कई सवारियां चोटिल
Lucknow
10 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed